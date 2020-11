Förre Djurgårdsspelarens dröm slog in - avgjorde franska storderbyt: "Jättenöjd"

Sommaren 2018 lämnade Tinotenda Kadewere Djurgården för franska Le Havre, i andradivisionen, till en prislapp på 20 miljoner kronor. Där gjorde 24-åringen stor succé med hela 20 mål på 24 matcher - vilket banade upp för ny klubbadress, och inte vilken som helst.

I år såldes nämligen Kadewere till Ligue 1-klubben Lyon för, enligt RMC Sport, cirka 158 miljoner kronor.

Denna säsong har Kadewere inlett imponerande, trots att 24-åringen fått inleda flera matcher på bänken. Mot Strasbourg för några omgångar sedan var det Kadewere som inledde målskyttet redan i den 12:e minuten och nu har han slagit till igen - två gånger om.

I helgen spelades franska storderbyt mellan Lyon och Saint-Ettienne. Kadewere fick inleda matchen på bänken men i underläge 0-1 byttes han in med drygt 25 minuter kvar. Drygt 20 minuter senare hade Kadewere vänt på matchen - på egen hand. I den 65:e klackade han in kvitteringsmålet och tio minuter senare stod han för en soloräd på vänsterkanten innan han dunkade in ledningsmålet.

Innan matchen hade Kadewere berättat för TF1 om en dröm.

- Det är galet, men jag hade en dröm för två dagar sedan om att jag skulle göra två mål i derbyt. Jag hoppas den slår in, sa den zimbabwiske anfallaren då.

Efter matchen?

- Det är bättre när det händer i verkligheten. Jag är jättenöjd för mig själv men framför allt för laget, säger Kadewere till L’Equipe.