Fortsatt kaos i Marseille - tränaren säger upp sig i protest mot värvning

För några dagar sedan attackerades Marseilles träningsanläggning av upprörda supportrar. Nu fortsätter det storma i klubben.

På tisdagens presskonferens gick tränaren André Villas-Boas ut och krävde att få lämna. Anledningen uppges vara att Marseille värvade Olivier Ntcham från Celtic - trots att portugisen motsatte sig affären.

- Jag vill lämna Marseille. Jag kräver inget annat från styrelsen, säger han på presskonferensen enligt Get French Football News.

Han fortsätter:

- Jag har inte fått svar från styrelsen än om min förfrågan att säga upp mig.

Senare under tisdagen bekräftade också Marseille att Villas-Boas lämnar sitt uppdrag som en följd av hans uttalande.

