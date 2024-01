Fransk media: Mbappé överens med Real Madrid

Det har under en längre tid ryktats om Kylian Mbappés, 25, framtid i Paris Saint-Germain, och möjligen har stjärnspelaren nu till slut bestämt sig för en flytt till Real Madrid.

Sent under söndagskvällen uppger åtminstone den franska sajten Foot Mercato att Mbappé under de senaste dagarna har kommit överens med Real Madrid om en gemensam framtid från och med i sommar vid PSG-kontraktets slut. Uppgifterna gör helt enkelt gällande att forwarden kommer att ansluta till den spanska storklubben.

Tidigare i veckan rapporterade även den franska tidningen L'Equipe att Real Madrid har tagit kontakt med Mbappé för att diskutera en övergång i sommar. Tidningen skrev, vilket även The Athletic har rapporterat, att den franske landslagsstjärnan har fått en deadline att ta förhålla sig till: senast i mitten av januari ska han ha tagit beslut om han vill gå till "Los Blancos" eller inte.

Nyligen uttalade sig även Mbappé om sin framtid i PSG, och menade då att han inte har tagit något beslut, samtidigt som han avslöjade att han har en överenskommelse med den franska storklubben som "skyddar alla parter". Transfer-specialisten Fabrizio Romano uppgav senare att överenskommelsen handlar om att PSG inte behöver betala ut en lojalitetsbonus till stjärnan på mellan 75-80 miljoner euro (840-895 miljoner kronor) vid kontraktets slut - om fransmannen bestämmer sig för att lämna gratis för en annan klubb.

PSG och Mbappé rapporteras slutit överenskommelsen i somras, då parterna var i ett öppet bråk efter att spelaren meddelat att han vid den tidpunkten inte hade för avsikt att förlänga sitt avtal som alltså löper ut i sommar. PSG ville i sin tur inte tappa sin stjärna gratis och tog strid för att slippa betala ut den påstådda, skyhöga lojalitetsbonusen.

Det är vanligt att just lojalitetsbonusar skrivs in i kontrakt, då den typen av bonusar kort sammanfattat innebär att berörd spelare får ett avtalat belopp efter att antingen ha spelat i en klubb under en kontraktsperiod alternativt under en viss del av den.

Mbappé är under den här säsongen noterad för 25 mål på 24 matcher med PSG. Totalt sett har han gjort 234 mål på 283 matcher med den franska storklubben. Han anslöt från Monaco under sommaren 2017.