Ghoddos fina start fortsätter - låg bakom båda målen i segern

Saman Ghoddos har fått en flygande start på sin sejour i franska Amiens. Inför onsdagens möte med Rennes hade Ghoddos noterats för två mål på sina fyra första matcher – och i den femte omgången kom ytterligare två poäng.

Mot Rennes agerade Ghoddos framspelare två gånger om och hade därmed ett viktigt finger med i lagets 2-1-seger. Den första assisten var till Eddy Gnahore och kom från högerkanten via ett inlägg. Under matchens slutminuter slog han sedan dessutom hörnan som Clément Grenier nickade in och som också innebar seger.

Den franska tidningen L'Equipe gav Ghoddos högst betyg av alla och pekade således ut honom som matchens lirare.

Efter sju spelade omgångar står Amiens på sju inspelade poäng och man parkerar på plats 15 i ligatabellen.