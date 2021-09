Glädjebeskedet inför stormatchen - Messi tillbaka i träning

Paris Saint-Germain har fått klara sig utan Lionel Messi, 34, i ligamatcherna mot Metz och Montpellier. Detta då argentinaren ådragit sig en lättare knäskada.

Men nu kommer glädjande besked för alla PSG-fans. När den franska storklubben tränade inför tisdagens stormatch mot Manchester City i Champions League fanns Lionel Messi med på planen. Tidigare rapporter har gjort gällande att 34-åring vilats som en säkerhetsåtgärd, just för att kunna delta i matchen mot City.

Lionel Messi har gjort tre framträdande i PSG-tröjan sedan han anslöt från Barcelona i somras.

Matchen streamas hos Telia och C More med studiostart 20.00, samt på TV4 med start 20.55. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.