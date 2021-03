Henry ryter ifrån mot näthat - bojkottar alla sociala medier: "För allvarligt för att ignoreras"

Arsenal-legendaren Thierry Henry lämnade nyligen sin tränarroll Montreal Impact. Nu är han aktuell - fast utanför fotbollsplanen. Fransmannen väljer att lämna alla sociala medier tills att företagen bakom plattformarna får ordning på allt näthat, som ofta sker anonymt.



"Den stora mängden rasism, mobbning och mental tortyr mot enskilda personer är för allvarligt för att ignoreras", skriver han i ett inlägg på sina sociala medier och fortsätter:



Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg