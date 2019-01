Jätteknall av Johnssons Guingamp - skickade ut PSG efter tre straffar

Efter en timmes spel i mötet mellan Guingamp och Paris Saint-Germain spräckte brassestjärnan Neymar nollan. Anfallaren mötte Thomas Meuniers inlägg med fart och nickade in 1-0 bakom Karl-Johan Johnsson i målet.

Men därefter lyckades Guingamp med konststycket att vända mot den franska huvudstadsklubben. En rejäl skräll som påbörjades då Yeni Atito N’Gbakoto skickade in kvitteringen på straff. Dessförinnan hade Marcus Thuram även han fått chansen från straffpunkten – men missat. Samme Thuram fick sedan chansen skjuta straff igen, på övertid – och satte då bollen i nät. Thuram revs ner i straffområdet och han tog själv hand om straffen. Bollen gick via målvakten Alphonse Areola och in i mål.

Guingamp är nu klart för semifinal i franska ligacupen tillsammans med Strasbourg, Monaco och Bordeaux. Karl-Johan Johnssons landsman Johan Larsson, som precis anslutit till klubben, satt på bänken hela matchen.