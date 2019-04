Johansson gjorde i helgen comeback - redo för cupfinal mot PSG: "En match hela stan ser fram emot"

Rennes svenske landslagsmittfältare Jakob Johansson kom i höstas tillbaka efter korsbandsskada, men hade därefter problem med höger knä och i år drabbades han av ryggproblem. Johansson kom, bortsett från helgens ligamatch, senast till spel i mitten av januari, men blev trots det uttagen till senaste svenska EM-kvalsamlingen och fick lämna i förtid på grund av ryggproblem.

Johansson var i stället först tillbaka i spel igen i helgens ligamöte med Nice och fick 69 minuter på planen i Ligue 1. Det var en efterlängtad comeback.

- Jätteskönt, naturligtvis. Det var ju några månader sedab senast man startade i en match. Det var naturligtvis en jätteskön känsla att vara tillbaka på allvar, inte bara i träning, även i matchspel, säger han till Fotbollskanalen.

- Det kändes ingenting och har känts bra på träning under en tid här. Jag har inte känt någonting under träning, så det har inte påverkat mig under sista tiden och det var samma under matchen. Det var ett väldigt skönt kvitto att få, fortsätter han.

Nu hoppas han därmed kunna avsluta säsongen på planen.

- Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas först och främst att jag får hålla mig skadefri och inte får problem med rygg eller knä fram till säsongsslutet och jag hoppas vara tillgänglig till matcherna som är kvar här. Samtidigt är det en tuff konkurrens med många bra spelare på inte minst innermittfältet. Jag hoppas dock hålla mig frisk, så ökar chanserna till speltid också, säger han.

Rennes spelade under den här säsongen Europa League-fotboll, men har en bit upp till Saint-Etienne på fjärdeplats - med tio poäng - för spel i turneringen även nästa säsong.

- Vi ligger inte på den placeringen vi ska ligga på, så vi är inte nöjda med det. Vi vill ligga högre upp och därför är varje match viktig inte minst för hur nästa säsong blir för oss. Vi vill avancera i tabellen sista omgångarna som är kvar.

Men möjligen är det den kommande cupfinalen den 27 april mot Paris Saint-Germain som lagets fans ser mest fram emot. Rennes vann senast en titel med franska cupen 1971 (bortsett från Intertotocupen 2008) och har nu chansen igen.

- Ja, självklart blir det en extra krydda med cupfinalen som betyder oerhört mycket. Det är kul att vara tillgänglig för den matchen, men just nu är det mest allmänt skönt att vara aktuell och tillgänglig oavsett villken match det är. Det spelar så sätt inte så jättestor roll för min del, då det mest är väldigt skönt att vara tillbaka i vardagen. Men det är klart att den matchen är häftig.

Vad skulle det betyda för klubben att vinna en titel?

- Jättemycket! Det är någonstans det man har som mål och de matcherna betyder väldigt mycket, då det är svårt att vinna i ligan och ute i Europa. Då är det cuperna man kanske får sikta in sig på. Det skulle betyda oerhört mycket, men det blir också en oerhört tuff match. De är favoriter, men vi vet att om alla spelar bra, så kan vi få med oss ett bra resultat. Det är verkligen en match som hela stan ser fram emot.