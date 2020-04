Johansson tillbaka i Sverige: "Behöver fortfarande en del rehabträning"

Rennes-mittfältaren Jakob Johansson, 29, återvände i tisdags till Sverige till följd av coronavirusets utbrott. Landslagsspelaren, som har avtal med Rennes till i sommar och uppges vara muntligt överens med IFK Göteborg om en återkomst, har fått tillåtelse av den franska klubben att åka hem och kommer nu att vara i frivillig karantän i 14 dagar med anledning av att han kommer från ett illa drabbat Frankrike, skriver Aftonbladet.

Ligue 1 är nämligen, precis som många andra ligor, pausad till följd av pandemin och Frankrike har även just nu "lockdown" till den 11 maj, vilket innebär att klubbarna just nu inte kan ha någon träning. Johansson är dock sedan i september i fjol korsbandsskadad och rehabiliteringstränar just nu, något som han planerar att fortsätta med i Sverige.

Däremot vet han inte om han kommer att träna hos Blåvitt på Kamratgården.

- Alla vill mitt bästa oavsett var jag är och att rehaben ska fortsätta på ett bra sätt. Om det är en diskussion mellan Rennes och Blåvitt vill jag inte kommentera, säger han till Aftonbladet.

Johansson behöver oavsett rehabilitera ett tag till innan han är redo för matchspel.

- I Frankrike har jag tränat själv efter att lagets gemensamma träningar upphörde i mitten av mars. Jag har inte ens träffat någon av sjukgymnasterna. Jag behöver fortfarande en del rehabträning, säger han till tidningen.



Johansson har tidigare uttalat sig om att Blåvitt är ett "hett alternativ" för honom vid kontraktets slut i sommar och sa i slutet av februari så här till Fotbollskanalen rörande Expressens uppgifter om att han har kommit muntligt överens med Blåvitt om en flytt tillbaka till klubben i sommar:

- Vad det gäller min kontakt med Blåvitt kan jag varken förneka eller bekräfta någonting. Jag har kontakt med Blåvitt, men exakt hur den dialogen ser ut nu vill jag inte gå in närmare på, men vi har en bra dialog, sa han till Fotbollskanalen då.