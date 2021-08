Kaos i Frankrike - supportrar attackerade spelare

Det var i söndagens möte mellan Nice och Marseille som kaoset utbröt. Enligt Daily Mirror fick Marseilles Dimitri Payet en flaska kastad på sig av hemmasupportrarna. Hur han reagerade? Fransmannen kastade tillbaka flaskan mot läktaren. Hur Nice-supportrarna reagerade? De blev VANSINNIGA.

Kaos utbröt där ett 50-tal supportrar stormade planen. Matchen avbröts och mitt i allt ska Marseille-försvararen Alvaro Gonzalez ha sparkat en boll rakt in i den upprörda folkmassan.

Enligt France Football skadades en supporter allvarligt.

Amazon rapporterade att Marseille vägrade spela färdigt matchen - där klubbens president Pablo Longoria ska ha hörts skrikit: "Vi vägrar spela klart" i tunneln efter att spelarna gått av planen.

Efter 45 minuter tog matchdelegaten beslutet att matchen skulle återupptas. Nice-spelarna kom ut - men Marseille vägrade. Strax innan midnatt blåste domaren av matchen - och tilldömde Nice en 3-0 seger, rapporterar Get French Football News.

Bilder som nyhetskällan publicerat visar hur Nice-spelarna gick ut på planen för att rulla igång matchen, så domaren kunde blåsa av den.

Efter att beslutet tagits var Marseilles president allt annat än glad.

- Vi måste skapa prejudikat för fransk fotboll. Domaren var med oss och bekräftade för oss att säkerheten inte var garanterad. Hans beslut var att avbryta matchen men matchdelegaten beslutade att starta om den. Det är inte acceptabelt för oss, säger han enligt RMC.

