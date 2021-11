Le Monde: Eric Abidal kallad till förhör - relationen till Kheira Hamraoui ska utredas

Det var den 4 november när PSG-spelarna Aminata Diallo och Kheira Hamraoui var på vägen hem från en lagmiddag som bilen stoppades av två maskerade män. Männen drog sedan ut Hamraoui ur bilen och utdelade slag med ett järnrör mot hennes ben, varpå Hamraoui tvingades uppsöka sjukhus för sina skador.

Förra veckan meddelade PSG att Aminata Diallo hade gripits av polis, misstänkt för att ligga bakom misshandeln. Efter förhör släpptes dock Diallo på fri fot. Även PSG-spelaren Sakina Karchaoui har förhörts gällande händelsen och dessutom ska en man ha gripits.

Enligt ansedda L'Equipe utreder fransk polis om en hämndaktion från ett av Hamraouis ex kan vara orsaken till attacken. Enligt rapporterna har fyra PSG-spelare, varav Diallo är en av dem, fått anonyma telefonsamtal från en man som påstår sig vara ett ex till Hamraoui. Mannen har under samtalen hävdat att han är ute efter hämnd på Hamraoui för att hon "förstört hans liv".

Mannen i fråga, som nu sitter häktad i Lyon, har förhörts av polis. Han hävdar att han har en nära relation till Diallo och att han hade ett treårigt förhållande med Hamraoui under dennes tid i FC Barcelona, enligt L'Equipe.

Nu kommer nya uppgifter i fransk media som menar att den tidigare Barcelona-spelaren - och sportchefen - Eric Abidal ska förhöras av polis inom kort. Det är Le Monde som skriver att ett telefonchip tillhörande Kheira Hamraoui ska ha stått skrivet i Abidals namn, vilket bekräftar en relation mellan de båda.

Le Monde skriver vidare att flera PSG-spelare vittnat om att Hamraoui ringt till Abidal dagen efter attacken. Enligt tidningen vill polisen kartlägga Eric Abidal och Kheira Hamraouis relation till varandra, för att kunna utreda ett scenario om hämnd kopplat till relationen.

Enligt Le Monde arbetar fransk polis nu enligt hypotesen att attacken är en hämndaktion, snarare än att sportslig rivalitet ligger bakom det inträffade. Tidningen skriver även att det inte är uteslutet att Abidals fru, Hayet Abidal, kan kallas till förhör inom kort.