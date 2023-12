Luis Enrique öppnar för värvningar: "Möjligt att det kommer in spelare"

PSG satsade stora summor på spelarvärvningar under sommaren. Men den färske tränaren Luis Enrique har inte fått ut maxkapacitet av sitt lag än så länge.

I veckan säkrade fransmännen avancemang från Champions League-gruppspelet med minsta möjliga marginal och på presskonferensen inför PSG:s möte med Lille fick spanjoren frågor kring behovet av fler förstärkningar.

- Januarifönstret är alltid svårt, men vi är öppna för att förstärka vårt lag. Det är möjligt att det kommer in spelare. Jag har varit i stora klubbar under hela mitt liv, sa han enligt sajten Get French Football News.

Luis Enrique fick även frågor kring eventuella sprickor inom spelargruppen – uppgifter som han tonade ner.

Annons

- Jag leder omklädningsrum med förväntnignar, men också med mänskliga relationer. Det är ett nöje att leda en grupp som den här,

Efter sina 15 inledande matcher leder PSG Ligue 1, fyra poäng före Nice, som har en match mer spelad.