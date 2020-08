Lyon-hjälten tillägnar segern till tidigare Dif-anfallare: "Är för dig - var stark broder"

Lyon-anfallaren Moussa Dembele hoppade i 75:e minuten in mot Manchester City och frälste sitt lag med två mål till 3-1-seger i Champions League-kvartsfinalen. Därmed väntar nu CL-semifinal, för det franska lagets del, mot Bayern München.

Nu tillägnar Dembele segern till förre Djurgården-anfallaren Tinotenda Kadewere, som tidigare i år skrev på för Lyon. Anledningen är att Kadeweres bror Prince Kadewere nyligen har avlidit.

"Min bror, Tino, den här segern är för dig. Var stark min broder", skriver anfallaren på Twitter.

Lyon hedrade även Prince Kadewere under lagets uppvärmning inför matchen. Samtliga spelare i laget värmde upp med tröjor med texten: "Vila i himlen, Prince Kadewere".

Tinotenda Kadewere lämnade sommaren 2018 Djurgården för spel i Le Havre och skrev i januari i år på för Lyon. Däremot blev han utlånad till Le Havre igen över resten av förra säsongen. Totalt sett gjorde anfallaren 13 mål på 48 matcher med Djurgården i allsvenskan.

My brother Tino this victory is for you, be strong my brother! Mon frère Tino cette victoire est pour toi, soit fort mon frère!🤗👊🏿 pic.twitter.com/bC7ja5S6h6