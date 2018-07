Lyon-stjärnan drabbad av lungsjukdom: "Kommer komma tillbaka starkare"

Dzsenifer Marozsan är stjärna i båda klubblaget Lyon och i det tyska landslaget. Nu kommer beskedet att hon drabbats av lungemboli, vilket innebär proppar i artärer eller artärgrenar i lungan.

"Jag måste tyvärr meddela att jag precis har fått diagnosen lungemboli. Jag känner mig redan bättre sett till omständigheterna och doktorerna här i Lyon tar väldigt bra hand om mig medicinskt. Men det är klart att jag inte kommer kunna träna med laget under de kommande veckorna. Men folk som känner mig vet att jag är en fighter och att jag kommer komma tillbaka starkare än förut", skriver 26-åringen på sin Facebook-sida.

Enligt det tyska fotbollförbundet är det ännu inte klart när Marozsan kan återvända till fotbollsplanen igen.

"Det viktigaste nu är att Dzseni återigen blir helt frisk. Hon har vårt fulla stöd och ska använda all tid hon behöver, säger förbundskapten Horst Hrubesch till tyska förbundets hemsida.

Some bad news regarding Dzsenifer Marozsan: Our ladies team captain is suffering from a pulmanory embolism and it is uncertain at this stage when she will be able to return to action.



Wishing you a speedy recovery on behalf of everyone at #DieMannschaft ❤️ pic.twitter.com/vG5Pu5CYrP