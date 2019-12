Mållinje-teknologin fungerade inte i Nice – råttor hade gnagt sönder kablar på arenan

I går slog Nice Toulouse med 3-0 efter tre mål i första halvlek från hemmalaget. Matchen var inget ovanligt i sig, där Malang Sarr gjorde 1-0 tidigt innan Issaiga Sylla gjorde självmål ett par minuter senare. Pierre Lees-Melou fastställde slutresultatet till 3-0 kort innan halvtid i en match som stack ut på ett annat sätt.

Matchen domare Stephanie Frappart hade nämnligen tvungen att lita helt på TV-bilder och blotta ögat för att bestämma om bollen var hela vägen över linjen vid mål, om det hade blivit en tajt situation under matchen. Detta eftersom råttor hade gnagt sönder elektriska kablar på Allianz Riviera, vilket gjorde att mållinje-teknologin inte gick att använda under matchen, skriver France Bleu enligt Get French Football News. Problemet ska upptäckts på ett möte inför matchen.

Seger gav Nice ett litet lyft i mitten av tabellen, medan Toulouse ligger kvar som jumbo i Ligue 1.