Marcelo förnekar olämpligt beteende: "Ett skämt"

Brassebacken Marcelo lämnade i vintras Lyon för Bordeaux i Frankrike. 34-åringen hade en tuff sista tid i den franska storklubben, då han blev nedflyttad till reservlaget och inte fick spela matcher med A-laget i Ligue 1.

Under tisdagen skrev den franska tidningen L'Equipe att en anledning till att Marcelo hamnade i kylan var att han hade som vana att fisa i omklädningsrummet och sedan skratta åt det tillsammans med sina lagkamrater. Det var något som sportchefen Juninho inte uppges uppskattat, vilket sägs resulterat i att backen inte fick spela.

Nu går Marcelo ut och tillbakavisar uppgifterna på Twitter.

"Tack vare L'Equipe måste jag efter en lång tid återvända till Twitter för att dementera alla anklagelser. Journalistiken nuförtiden är ett skämt!", skriver 34-åringen.

Juninho, som påstods vara den som reagerat på fisarna, har i sin tur retweetat backens svar och skämtar bort den franska tidningens publicering.

