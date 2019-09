Marseille-fans hedrade svenske klubbikonen med tifo

Svensken Gunnar ”Säffle” Andersson skördade stora framgångar under sin karriär och i synnerhet i Olympique Marseille, där han spelade under många år i mitten av 1950-talet. I klubben vann han skytteligan flera gånger och än i dag innehar han rekordet för flest gjorde mål i klubben

För 50 år sedan gick han bort, 41 år gammal. För att hedra ”Säffle” valde därför att Olympique Marseille-supportrarna att minnas honom. På Stade Velodrome hade supportrarna gjort ett tifo med Gunnar Andersson och en svensk flagga.

⏱️ 17' Tonight, the @orangevelodrome took a Swedish flavour as we paid tribute to Gunnar Andersson, on the 50th anniversary of his passing.



He was and still is the club's top scorer in history. 🇸🇪#OMSRFC | 0⃣-0⃣ | ⚪️🔵 pic.twitter.com/5ojcQfTWIm