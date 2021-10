Mbappé avslöjar - ville lämna PSG i somras: "Fick mig att känna mig som en tjuv"

I somras ryktades PSG-stjärnan Kylian Mbappé till Real Madrid, men när transferfönstret stängde var fransmannen kvar i Paris. Nu berättar Mbappé att han ville lämna PSG i somras.

- Jag bad om att få lämna i juli, för från det ögonblick jag inte ville förlänga ville jag att klubben skulle få en transfersumma för att få in en kvalitetsersättare, säger Mbappé till RMC Sport och fortsätter:

- Klubben har gett mig mycket, jag har alltid varit glad under de fyra år jag har varit här och det är jag fortfarande. Jag sade det tidigt så att klubben kunde reagera. Jag sa också: "Om ni inte vill att jag lämnar så stannar jag".

Mbappé betonar att han inte kom den sista veckan i augusti med sin förfrågan som han anklagats för. Han tycker själv att han kom med sitt beslut och önskan i god tid.

- Personligen uppskattar jag inte att PSG sa att jag ville lämna sista veckan i augusti, för det är fel. Det fick mig att känna mig som en tjuv. Jag informerade dem tidigt, i slutet av juli, säger Mbappé.

Det är inte heller sant att Mbappé tackat nej till sex-sju erbjudanden från PSG, berättar forwarden.

- Folk säger att jag tackade nej till sex-sju kontraktsförslag, att jag inte pratar med Leonardo (sportchefen) längre, men det är absolut inte sant.

Mbappés kontrakt går ut nästa sommar, vilket innebär att han kan förhandla med andra klubbar från den 1 januari om han inte förlänger med PSG innan dess.

