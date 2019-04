Mbappé hattrickskytt när PSG firade ny ligatitel

Paris Saint-Germain blev tidigare i dag ligamästare i Frankrike. Tabelletvåan Lille mäktade inte med att besegra Toulouse och kryssade i ett mållöst möte, vilket gjorde att PSG då hade ointagliga 16 poäng ner till konkurrenten och därmed säkrade ligatiteln innan bollen ens var i rullning i kvällens hemmamöte med Monaco på Parc des Princes.

PSG klev in till mötet med två raka förluster mot Nantes och Lille - och i kväll var det ett revanschsuget lag som gick på knock. Kylian Mbappé gav redan i den 15:e minuten laget ledningen i matchen och utökade i den 38:e minuten till 2-0 i halvtid.

I andra halvlek tryckte Mbappé även in 3-0 från nära håll och därmed var en ny seger säkrad. Monaco reducerade visserligen i slutet av matchen genom Aleksandr Golovin, men kvällen var PSG:s och efter slutsignalen fick spelarna fira en ny ligatiteln ihop. Mbappé blev dessutom första spelare att göra tre hattricks under en och samma säsong i Ligue 1 sedan Jean-Pierre Papin gjorde gjorde fyra hattricks säsongen 1989/1990.

Paris bärgade sjätte ligatiteln på senaste sju säsongerna i Frankrike, men har än dock fem ligamatcher kvar att spela den här säsongen, samt cupfinalen nästa helg mot Jakob Johanssons Rennes i franska cupen.

