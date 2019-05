Mbappés kryptiska uttalande: "Kanske dags att ta större ansvar här eller någon annanstans"

Kylian Mbappe kom till PSG inför förra säsongen från Monaco och blev kvickt en av PSG:s absoluta stöttepelare. Under årets säsong har inte gjort PSG-supportrarna missnöjda då han svarat för 38 mål på 48 matcher. För sina fina insatser blev han således krönt till UNFP:s (franska spelarförbundet), till ligans bästa unga spelare och ligans bästa spelare.

Då stod för fransmannen för ett kryptiskt uttalande, där han öppnade för en ny utmaning.

- Det är kanske dags att ta större ansvar här eller någon annanstans, säger han enligt ESPN.

När han mötte medierna efteråt lade han till följande om sitt uttalande:

- Jag sa vad jag behövde säga. Vid den här typen av tillfälle kan man skicka signaler, jag tror jag skickade mitt. Om jag pratar mer kommer det att bli för mycket och det är inte signalen jag vill skicka, säger han enligt Twitter-kontot Get French Football News.

Kylian Mbappe har tidigare ryktats till Real Madrid. De uppgifterna har dock Real Madrid tidigare dementerat. Även PSG-tränaren Thomas Tuchel har uttryckt att han är övertygad om att anfallaren stannar.

PSG's Kylian Mbappe after winning the UNFP Ligue 1 best player & best young player awards: "Perhaps it is time to take on greater responsibility -- at PSG or elsewhere."

Seconds ago Kylian Mbappé added in the post-ceremony mixed zone: "I said what I had to say. When you are in such an occasion you can send messages, I think I have sent mine. If I speak more it will be too much and that is not the message I wish to send." https://t.co/Lr9e0ihchi