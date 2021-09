Messi mållös i stormöte - visade besvikelse efter byte

Paris Saint-Germain tog under söndagen emot Lyon i ett stormöte i franska Ligue 1. Superstjärnan Lionel Messi gjorde sin första match med PSG på hemmaarenan Parc des Princes, men hade inte en lyckad kväll för personlig del.

Messi var i första halvlek nära att få göra sitt första mål i PSG-tröjan på frispark, men slungade iväg bollen i ribban. Dämed klarade sig Lyon undan underläge den gången och tog ledningen i andra halvlek genom Lucas Paquetá till 1-0.

PSG utjämnade sedan i andra halvan av matchen - Neymar tog hand om en straff till 1-1. Efter 76 minuters spel blev Messi utbytt. Argentinaren gick sakta av planen och såg inte ut att vara nöjd med tränaren Mauricio Pochettinos beslut. Messi valde att inte ta i Pochettinos utsträckta hand och såg irriterad ut vid sidan av planen.

- Jag tror att alla vet att vi har många bra spelare och en 35 man stor trupp. Vi måste göra val i truppen och under matcher utifrån vad som är bäst för laget och varje enskild spelare. Ibland är beslut positiva eller negativa, men det är därför man är tränare och står vid sidlinjen, just för att ta beslut. Man får tycka om det eller inte tycka om det, säger Mauricio Pochettino enligt RMC Sport.

Han fortsätter:

- Jag frågade honom (Messi) hur han var och han sa att det var fint, inga problem.

PSG vann trots det i slutändan med 2-1 efter ett avgörande mål signerat Mauro Icardi i slutminuterna. PSG toppar den franska ligan efter sex raka segrar.

- Det är väldigt positivt för oss (med sex raka segrar). Efter den tuffa matchen i Brügge var det här viktigt för oss. Lyon är ett väldigt bra lag som spelar bra. Vi fick in ett mål i andra halvlek och laget behövde visa karaktär. Vi är i en period, där vi försöker mycket. Vi behöver jobba på träning, men det är svårt eftersom att vi spelar var tredje dag och då är det viktigast att spelarna får återhämta sig, säger Pochettino.

Startelvor:

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Herrera - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé.

Lyon: Lopes - Gusto, Denayer, Boateng, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Shaqiri, Paqueta, Ekambi - Slimani.

Lionel Messi not super happy with being substituted off. pic.twitter.com/2rhtlnWPLn