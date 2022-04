Messi målskytt när PSG säkrade titeln - fans lämnade arenan i förtid

Paris Saint-Germain blev "bara" tvåa i Ligue 1 i fjol efter att ha vunnit sju av de åtta senaste ligatitlarna dessförinnan. I stället var det Lille som fick lyfta ligapokalen 2021, men den här säsongen har det aldrig varit något snack om saken. PSG har helt enkelt varit för bra.

I kvällens hemmamatch mot Lens räckte det med en poäng för det stjärnspäckade huvudstadslaget för att säkra ligatiteln med fyra omgångar kvar. Efter en mållös första halvlek på Parc des Princes fick gästernas Kevin Danso dessutom sitt andra gula kort efter 57 minuter, varpå Lens fick fortsätta matchen med tio man.

Tio minuter senare klev så Lionel Messi fram och skickade in 1-0 med ett vackert mål från distans. Argentinaren tog emot bollen några meter utanför straffområdet och fick på en riktig drömträff med vänsterfoten när bollen seglade in i nät. Det var Messis blott fjärde ligamål efter flytten från Barcelona i somras, men det kom vid ett passande tillfälle.

Lens kvitterade visserligen till 1-1 i slutminuterna, men PSG fick med sig poängen som behövdes för att säkra klubbens tionde ligatitel i historien - ett tangerat rekord tillsammans med Saint Etienne och Olympique Marseille. Just OM ligger tvåa i årets upplaga av Ligue 1, men har ointagliga 16 poäng upp till PSG med fem matcher kvar att spela.

När kvitteringsmålet kom hade ultrasgruppen CUP dock redan lämnat arenan för att fira PSG:s ligatitel utanför stadion, där supportrar firade med pyroteknik och fyrverkeripjäser. Detta som en del av en protest mot ägaren Nasser Al-Khelaïfi och riktningen han drivit klubben i på senare år.

Despite that Messi goal, the ultras stay true to their word and begin to pack up with 15 minutes to go, and will go celebrate the title outside as part of their protest. pic.twitter.com/BKGW8vhoc9