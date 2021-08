Messi på plats i Paris - Ska ha klarat läkarundersökningen

Efter en tid av rykten ser Lionel Messis flytt till PSG ut att komma allt närmare. Under tisdagseftermiddagen fotades Messi på flygplatsen i Paris med en tröja med texten "Ici c'est Paris" ("det här är Paris"), vilket är PSG:s "motto".

Ungefär samtidigt lade PSG ut ett klipp på twitter om en "mercato update" där Messi tycks skymta förbi. PSG skriver även på twitter att man i morgon, onsdag, kommer att hålla en presskonferens med start klockan 11.

Senare på tisdagen lade PSG sedan ut en ny hint om att Messi är klar, då man lade ut en video med sex Ballon d'Or (så många som Messi vunnit) framför Eiffeltornet. Transferjournalisten Fabrizio Romano rapporterar att Messi har klarat sin läkarundersökning, och att han nu är på plats på hotell för att slutföra några tekniska detaljer i kontraktet.

Messi väntas skriva på ett tvåårskontrakt med option på ytterligare ett år, där han väntas tjäna omkring 35 miljoner euro (357 miljoner kronor) per säsong.

Leo Messi has successfully completed his medical tests in Paris today afternoon. He’ll move to the hotel soon in order to complete ‘technical stuff’ after official announcement. 🤝🇫🇷 #Messi



Messi will speak about PSG new chapter only tomorrow morning - press conference, 11.00am.