Messi utbytt i paus - då vände PSG mot regerande mästaren

Lille skrällde stort och vann franska Ligue 1 före Paris Saint-Germain i våras. Den här säsongen har giganten PSG dock sprungit ifrån tidigt i toppen av ligatabellen.

När lagen möttes på Parc des Princes under fredagskvällen fanns Lionel Messi och Neymar med från start för PSG, som dock tvingades klara sig utan Kylian Mbappé (sjuk). Svenske Gabriel Gudmundsson fick inleda på bänken för gästerna.

Det var Lille som började matchen bäst och även tog ledningen med halvtimmen spelad. Burak Yilmaz tog sig ner mot kortlinjen till vänster i straffområdet innan han spelade snett bakåt till anfallskollegan Jonathan David som vinklade in 0-1 upp i nättaket från nära håll. Det var kanadensarens åttonde ligamål i den tolfte omgången och gav Lille en oväntad men välförtjänt ledning.

0-1 var även resultatet efter första halvlek och när lagen gick ut till halvtidsvila blev PSG-spelarna utvisslade av delar av hemmapubliken.

Messi blev sedan utbytt i paus och ersatt av Mauro Icardi. Möjligen kan det bero på muskelkänningen som Messi kände av under torsdagen, skriver L'Equipe. Argentinaren har nu skjutit 15 skott utan att hitta nätet i Ligue 1, vilket är flest av alla spelare i ligan den här säsongen. För första gången på ett år har Messi nu också misslyckats med att näta i fem raka ligamatcher.

PSG hittade dock en kvittering när Angel Di Maria löpte ner mot kortlinjen längs vänstersidan och hittade in till Marquinhos som vinklade in 1-1 på volley mitt framför mål. Då återstod dryga kvarten av ordinarie tid.

Di Maria tog sedan saken i egna händer när han väggspelade med Neymar och placerade in 2-1 i den 88:e minuten. Det blev också slutresultatet när PSG befäste sin serieledning. Laget fortsätter därmed att storma mot ligatiteln i Frankrike.

Startelvor:

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Wijnaldum, Danilo, Gueye - Di Maria, Messi, Neymar.

Lille: Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Mandava - Ikone, Sanches, Xeka, Bamba - David, Yilmaz.

15 - Lionel Messi is the player with the most shots this season in Ligue 1 without scoring (15 shots, 4 on target). The Paris striker had not gone five league games in a row without finding the net in the Top 5 european leagues since October 2020 (also 5). Tricky. #PSGLOSC pic.twitter.com/xwCETKyhmj