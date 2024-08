Nanasi målskytt i sin startdebut

Sebastian Nanasi har skrivit på för Strasbourg i en påstådd svensk rekordtransfer. Malmö FF ska ha fått närmare 125 miljoner kronor för försäljningen.

På fredagskvällen gjorde den 22-årige ytterforwarden sin första start i Ligue 1. Och då slog han till direkt.

Nanasi behövde bara två minuter på sig innan han satte 1-0 borta mot Lyon. Ett inlägg från högerkanten hamnade snöpligt framför fötterna på svensken, som kyligt tog emot och drev förbi en motståndarförsvarare innan han placerade bollen i nät.

"En blixtsnabb kontring som slutar med att svensken gör mål i andra minuten", skrev Strasbourg på X.

Nanasis mål räckte dock inte till seger. Tillställningen blev en målrik historia som Lyon till slut vann med 4-3, efter att Strasbourg tappat en 3-1-ledning. Den tidigare MFF-spelaren blev utbytt i matchminut 68.

Svenske keepern Karl-Johan Johnsson spelade också från start för Strasbourg och fick alltså släppa fyra bollar bakom sig.

