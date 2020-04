Neymar: "Finns inget värre än skador"

Neymar har under senaste åren haft skadeproblem. Nu berättar brassen mer om de tuffa perioderna. - Det finns inget värre för en professionell idrottsman än skador, säger han till Vogue Man Arabia.

Paris Saint-Germains brasilianske fixstjärna Neymar, 28, har under den här säsongen fått vara relativt skadefri, men har däremot haft det tyngre under föregående två säsonger med stora skadeproblem under vårsäsongerna.

Nu berättar brassen mer om de tunga skadeperioderna.

- Det finns inget värre för en professionell idrottsman än skador. Jag har verkligen lidit med skadorna de två senaste säsongerna, och jag har haft ögonblick då jag tvivlat på mig själv. En idrottsmans framgång sitter till hälften i huvudet. Om man mår bra flyter spelet mer naturligt, säger han till magasinet Vogue Man Arabia.

28-åringen är den här säsongen noterad för 18 mål och tio assist på 22 matcher.