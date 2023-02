Neymar i nattlig pokerturnering efter CL-förlusten

Tidigare i veckan kom uppgifter som gjorde gällande att Paris Saint-Germain vill göra sig av med storstjärnan Neymar i sommar. Anledningen ska vara hans svaga prestationer och attitydproblem senaste tiden

Franska tidningen Le Parisien har följt upp och skildrat hur PSG:s vd Nasser Al-Khelaifi och Chelseas ägare Todd Boehly haft ett möte. En av diskussionspunkterna? Neymar. Och förutsättningarna för en eventuell affär efter säsongen. Chelsea uppges vara redo att betala omkring 60 miljoner euro, cirka 668 miljoner svenska kronor.

Men nu har fokus riktat mot brassen av andra anledningar.

På onsdagskvällen, dagen efter 1-0-förlusten mot Bayern München i Champions League, deltog Neymar nämligen i en pokerturnering i Paris. Turneringen, som hade ett inköpspris på 10 000 euro (cirka 110 000 kronor), pågick under kvällen in på småtimmarna.

RMC Sport ifrågasätter 31-åringens val att spela turneringen. Framför allt rimmar det inte med Kylian Mbappés uppmaning till sin lagkamrater inför returen i München om tre veckor.

- Alla våra spelare måste vara i god form. Alla måste äta bra och sova bra, sa Mbappé efter förlusten.

Att Neymar spelar poker är inget ovanligt. Brassen har genom åren dykt upp på flera live-turneringar anordnade av sponsorn Pokerstars.

