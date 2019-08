Neymar missar ligapremiären - sportchefen: "Förhandlingarna mer avancerade än tidigare"

Paris Saint-Germains brasilianske stjärna Neymar har i sommar kopplats ihop med en flytt till Barcelona och Real Madrid. Brassen anslöt sent till lagets säsongsupptakt och därefter meddelade klubben att han skulle straffas för det, samtidigt som sportchefen Leonardo meddelade att det är möjligt att Neymar lämnar klubben i sommar.

- Neymar kan lämna PSG om det kommer ett erbjudande som passar alla. Men i dag vet vi inte om någon vill köpa eller till rätt pris. Allt det blir inte klart på en dag, det är säkert, sa han till franska tidningen Le Parisien.

Nu rapporterar Le Parisien att Neymar, som tränade med övriga i laget under lördagen, inte kommer till spel under PSG:s ligapremiär under söndagen mot Nimes på hemmaplan i Ligue 1. PSG-tränaren Thomas Tuchel meddelade, under en presskonferens, att brassen för tillfället inte är redo för matchspel efter skadan som han tidigare i sommar ådrog sig inför Copa America i Brasilien.

- Neymar har inte avslutat träningen. Det är inte möjligt att han spelar i morgon. Han är fortfarande i en återhämtningsfas. Han har inte haft en full vecka med träning, säger Tuchel enligt Le Parisien.

Samtidigt gav Leonardo ny information om läget kring Neymars framtid. Han sa, enligt franska tidningen L'Equipe, innan Tuchels presskonferens att "förhandlingarna är mer avancerade än tidigare", men att det ännu "inte finns en överenskommelse". Däremot gav han inte information om vilken klubb det är PSG förhandlar med.

PSG:s nyförvärv Ander Herrera och Idrissa Gueye missar också premiären. Herrera är skadad, medan Gueye återvänder till PSG efter semester tidigt i nästa vecka. Mittfältaren fick extra lång semester med anledning av att han deltog i Afrikanska mästerskapen.