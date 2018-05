Neymar tillbaka i träning med PSG - men åker nu till Brasilien

I slutet på februari bars Neymar ut på bår i stormötet med Marseille. Brassen tvingades till operation för en fotfraktur i början av mars. Siktet har hela tiden varit inställt på VM-spel.

Under torsdagen var Neymar så tillbaka i träning med PSG, som laddar inför säsongens sista ligamatch mot Caen på lördag. Anfallaren är dock inte aktuell för spel i den matchen, och kommer därför att åka till Brasilien under torsdagskvällen - det meddelar klubben.

Neymar kommer nu att ansluta till landslaget för att inleda uppladdningen inför VM.

En som gläds åt att stjärnan närmar sig comeback är legendaren Pelé.

"Jag är väldigt glad över din återhämtning Neymar! Du kommer att hjälpa brasilianare att fira mycket i VM!", skriver han på Twitter.

I'm very happy with your recovery, @neymarjr! You will help Brazilians celebrate a lot during this World Cup! // Estou muito feliz com a sua recuperação, Neymar! Você vai ajudar os brasileiros a comemorarem muito durante essa Copa do Mundo! https://t.co/cdqduvQU5A