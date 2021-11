Ny publikskandal i Ligue 1 - Payet träffades av flaska i huvudet

Det var i Ligue 1-matchen mellan Lyon och Marseille under söndagen som skandalscener utspelade sig. Marseille-spelaren Dimitri Payet gick ut till hörnflaggan för att ta en hörna, och i samband med det kastade någon från publiken en flaska i huvudet på Payet.

Payet föll omkull på planen och fick behandling innan mittfältsstjärnan gick ut i omklädningsrummet tillsammans med övriga Marseille-spelare.

- Lyon-Marseille är huvudmatchen. Folk kommer att titta på det här. Återigen får vi se en match avbrytas av idioter. Det är inte vad jag vill att de engelska, spanska och italienska fansen ska se från den franska ligan, säger Thierry Henry i Prime Videos sändning enligt Get French Football News.

- I England blir folk avstängda på livstid från arenorna. Inte en månad, inte två månader - utan livstid.

Enligt Get French Football News blev personen som kastade flaskan omhändertagen och utkastad från arenan. Matchen stoppades tillfälligt, men enligt RMC Sport var tanken att spelet skulle återupptas senare under söndagskvällen.

RMC Sport hävdade att Marseille-spelarna var "chockade" över beslutet att återuppta matchen. Bortaspelarna vägrade därför att lämna omklädningsrummet och gå ut på planen igen.

Vid 22.45-tiden på söndagskvällen bekräftade Merseille att matchen inte kommer att återupptas. Kort därefter valde Lyons president Jean-Michel Aulas att ge sin syn på händelsen.

"Ja, flaskan som kastades mot Dimitri skapade en orolig situation. Säkerhetspersonalen reagerade dock omedelbart och omhändertog personen. Vi ansåg att matchen kunde återupptas och domaren bestämde sig för att återuppta matchen", säger Jean-Michel Aulas till RMC Sport och fortsätter:

"När domaren återvände för att tillkännage beslutet för spelarna kom våldsamma reaktioner från Marseille, som inte förstod beslutet och krävde att domaren skulle träffa Dimitri. Domaren ändrade då sitt beslut, och det var därför det tog så lång tid. Rätt eller fel? Det är inte upp till oss att bedöma. Jag vill ta tillfälle i akt att säga att vi är förkrossade över det som hände Payet. Vi ber honom om ursäkt".

Pablo Longoria, president i Marseille, berättar att Dimitri Payet blev "psykiskt påverkad" av händelsen. Longoria hävdar samtidigt att domarens initiala beslut var att stoppa matchen - tvärtemot vad Lyon-presidenten påstod. Domaren Ruddy Buquet bekräftade senare själv att han var emot att återuppta matchen från början.

Även ligaorganisationen LFP (Ligue de Football Professionnel) har släppt ett uttalande under kvällen med anledning av skandalen.

"LFP fördömer starkt det våld som Dimitri Payet drabbades av under matchen Lyon-Marseille. Efter den fega handlingen blev Dimitri Payet även utsatt för diskriminerande förolämpningar", skriver förbundet och fortsätter:

"Ligan beklagar beslutet att återuppta matchen under dessa förhållande. Dessa allvarliga, upprepade incidenter förstör bilden av ligan både i Frankrike och internationellt. Efter dessa extremt allvarliga händelser kommer LFP:s diciplinära kommitté att träffas omgående i morgon".

Ligue 1 har tidigare under säsongen haft problem med publikskandaler. Bland annat avbröts matchen mellan Saint-Étienne och Angers nyligen efter att supportrar kastat in fyrverkeripjäser på planen. Även derbyt mellan RC Lens och Lille stoppades efter att en grupp Lens-fans stormat planen under halvtidsvilan och sprungit mot Lille-supportrarna på bortasektionen.

Dimitri Payet har varit inblandad i kaosscener förr. Mittfältaren stängdes bland annat av i en match för att ha kastat tillbaka en inkastad flaska mot publiken under en match mellan Nice och Marseille tidigare i höst.