Ny publikskandal i Ligue 1 - stjärna fick flaska kastad i huvudet

Det var i matchen mellan Lyon och Marseille i Ligue 1 som skandalscener utspelade sig. Marseille-spelaren Dimitri Payet gick ut för att ta en hörna, och i samband med det kastade någon från publiken ett föremål - vad som verkade vara en flaska - i huvudet på Payet.

Payet föll omkull på planen och fick behandling innan mittfältsstjärnan gick ut i omklädningsrummet tillsammans med övriga Marseille-spelare. Matchen har tillfälligt stoppats, rapporterar RMC Sport.

- Lyon-Marseille är huvudmatchen. Folk kommer att titta på det här. Ännu en gång får vi se en match avbrytas av idioter. Det är inte vad jag vill att de engelska, spanska och italienska fansen ska se från den franska ligan, säger Thierry Henry i Prime Video-sändningen enligt Get French Football News.

- I England blir folk avstängda på livstid från arenorna. Inte en månad, inte två månader - utan livstid.

Enligt Get French Football News har personen som kastade flaskan som träffades Dimitri Payet blivit utkastad från arenan.

Ligue 1 har även tidigare under säsongen haft problem med publikskandaler. Matchen mellan Saint-Étienne och Angers avbröts nyligen efter att supportrar kastat in fyrverkeripjäser på planen. Även derbyt mellan RC Lens och Lille stoppades tidigare i höst efter att en grupp Lens-fans stormat planen under halvtidsvilan och rört sig mot Lille-supportrarna på bortasektionen.

