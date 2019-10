Ny skada för Mbappé - missar ytterligare en ligamatch

Kylian Mbappé fick under sommaren en lårskada som försatte honom ur spel en månad. När PSG mötte Galatasaray i tisdags hade Mbappé problem med benet under matchen och sågs halta under pressträffen efter matchen, enligt spanska AS.

Nu meddelar PSG:s tränare Thomas Tuchel under en presskonferens att fransmannen fått en lårskada, men dementerar att det skulle vara relaterat till den tidigare skadan.

- Mbappé kommer avstå lördagens möte med Angers men det är inte så att den tidigare skadan har rivits upp, det är enbart en säkerhetsåtgärd. Det är en reaktion mellan ärret och nerven. Det behövs tid för att ärret ska läka, säger Tuchel.

När det kommer till frågan om spelaren kommer ha möjlighet att spela för franska landslaget mot Island och Turkiet i EM-kvalet finns inget svar.

Den tyske tränaren sa under presskonferensen att han skulle ta kontakt med Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps under fredagskvällen.

- Det är inte PSG:s ambition att någon spelare ska gå med tveksamheter innan internationellt spel. Beslutet kommer att tas på måndag, säger Tuchel.