Officiellt: Birmancevic lämnar Malmö FF

Veljko Birmancevic, 24, spelade i fjol en stor roll när Malmö FF tog sig till Champions League-gruppspelet och har haft en fin utveckling i Skåne-laget. Nu lämnar därmed den offensive spelaren för lite större uppgifter i Frankrike.

Under torsdagen står det klart att Birmancevic flyttar till franska Toulouse, som spelar i Ligue 1. Därmed blir han lagkamrat med förre Elfsborg-spelaren Oliver Zandén.

- Jag är väldigt glad eftersom jag kommer till en stor klubb, säger Birmancevic på den franska klubbens hemsida.

MFF:s sportchef Daniel Andersson om övergången:

- Vi scoutade Veljko från en mindre klubb, han kom hit och tog snabbt en plats i laget. Sedan utvecklades han ytterligare här i Malmö och var starkt bidragande till flera stora framgångar för föreningen, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

- Veljko har varit öppen med att han vill prova spel i en större liga, när han nu går vidare är det för en betydande summa och på så sätt är hela hans tid hos oss ett typexempel på hur vi vill jobba. Jag önskar honom stort lycka till i Toulouse.

Enligt franska Les Violets är övergångssumman på "flera miljoner euro".

Toulouse är på 13:e-plats med fem poäng efter lika många matcher i Ligue 1.

