Officiellt: Buffon klar för PSG: "Ansluter med stor glädje"

Den italienske målvaktslegendaren Gianluigi Buffon, 40, tackade efter den gångna säsongen för sig i Juventus och meddelade att han firade sin sista ligatitel med den italienska mästarklubben. Därefter inleddes spekulationer om var han skulle flytta härnäst och i ett tidigt stadie nämndes Paris Saint-Germain och spel i Ligue 1 som ett alternativ för målvakten.

I dag blev målvakten slutligen presenterad av PSG som ny spelare i den franska storklubben. Buffon skrev på ett kontrakt över ett år med en option på spel i klubben ytterligare ett år.

- Det är med en stor glädje som jag ansluter till Paris Saint-Germain, säger målvakten till Paris hemsida.

- För första gången i min karriär, så lämnar jag mitt land och bara ett projekt som är ambitiöst kunde få mig att göra det. Jag vill tacka klubben och dess president för att de övertygade mig. Jag har följt klubbens fantastiska utveckling under de senaste åren och jag känner till PSG:s drömmar och deras fans stora hjärtan. Jag kommer att ge all min energi, all min erfarenhet och all min törst efter att vinna för att hjälpa min nya klubb att uppnå alla stora mål som klubben satt upp, fortsätter han.

Buffon tog under sin tid i Juventus hem den italienska ligan nio gånger, den italienska cupen fem gånger och vann dessutom VM-guld med Italien sommaren 2006. Målvakten har totalt gjort 1 051 matcher i karriären och varit med och vunnit 23 titlar.