Officiellt: Kritiserade tränaren tar över kaosklubben

Marseille har en stormig tid bakom sig. För några veckor sedan sa tränaren Andre Villas-Boas upp sig. Anledningen? Klubben värvade Celtic-mittfältaren Olivier Ntcham utan portugisens vetskap. Detta fick han reda på under en presskonferens, samma dag avgick han som tränare. Senare kom L’Equipe med uppgifter gällande att det var ett svepskäl för att rädda sitt skinn, eftersom laget gick tungt i ligan. Detta bara dagar efter att träningsanläggningen stormades och sattes i brand av missnöjda supportrar.

Nu är ersättaren klar. Det blir 60-årige Jorge Sampaoli som tar över tränarposten i klubben. Argentinaren, som ansluter närmast från brasilianska Atletico Mineiro, har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2023.

- Jag har i hela mitt liv blivit tillsagd att OM är en speciell plats med passion. Att Vélodrome lyser upp när laget spelar, säger han till klubbens hemsida.

Sampaoli var argentinsk förbundskapten under VM i Ryssland 2018. Där kritiserades han hårt och uppgavs vara i konflikt med flera av lagets stjärnor. Efter mästerskapet fick han lämna jobbet.

Frank McCourt announces major changes, opening a new chapter for Olympique de Marseille.