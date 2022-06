Officiellt: Lacazette återvänder till Lyon

Förra veckan bekräftade Arsenal att Alexandre Lacazette lämnar klubben i slutet av juni när hans kontrakt löper ut. 31-åringen värvades från Lyon 2017 och gjorde totalt 71 mål på 206 matcher i Gunners-tröjan.

Nu har forwarden gjort klart med en ny klubbadress. På torsdagen blev det officiellt att Lacazette återvänder till Frankrike och Lyon.

"Olympique Lyonnais är väldigt stolta och glada över att kunna presentera Alexandre Lacazettes, en produkt från klubbens akademi, återkomst", skriver Lyon i ett pressmeddelande, och menar att forwarden nobbade erbjudande från "andra europeiska storklubbar".

Alexandre Lacazette är fostrad i Lyon och slog sig in i A-laget 2009. Nu har han skrivit på ett kontrakt med Ligue 1-klubben till 2025.

