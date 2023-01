Officiellt: Malinovskij klar för Marseille

Ruslan Malinovskij har skjutit färdigt i Serie A.

På måndagskvällen blev det officiellt att Marseille värvar 29-åringen från Atalanta. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano handlar det om ett lån till i sommar med en obligatorisk köpoption inskriven i avtalet.

Sammanlagt betalar Marseille tio miljoner euro (cirka 111 miljoner kronor) i fast summa plus tre miljoner euro (33 miljoner kronor) i bonusar för nyförvärvet. Totalt blev det 30 mål samt 28 assist på 143 matcher i Atalanta-tröjan för Ruslan Malinovskij. På meritlistan har han även 51 landskamper för Ukraina.

Marseille ligger på tredje plats i Ligue 1 efter 17 omgångar, åtta poäng bakom serieledaren Paris Saint-Germain.

𝙍𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙣𝙤𝙫𝙨𝙠𝙮𝙞 is an Olympien 🇺🇦 🔵⚪️



The Ukrainian international midfielder joins us on loan, with an option to buy 📝



Welcome to Marseille 🔵⚪️#RuslanEstOlympien



pic.twitter.com/IOf6btaS8B