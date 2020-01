Officiellt: PSG förlänger med försvarsstjärna

Paris Saint-Germain värvade under sommaren 2013 Marquinhos, 25, från Roma och sedan ett par år tillbaka är backen en tongivande spelare i den franska storklubben.

Under måndagen meddelade PSG att parterna är överens om ett nytt avtal och att brassen kommer att stanna i klubben fram till sommaren 2024.

Marquinhos har totalt gjort 20 mål och sju assist på 270 matcher för PSG och är dessutom vice lagkapten i klubben. Han har också varit med och vunnit 19 titlar med den franska klubben, bland annat fem Ligue 1-titlar.

