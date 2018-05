Officiellt: Tuchel ny tränare i PSG

Paris Saint-Germain har sedan klubben meddelade att Unai Emery lämnar sitt uppdrag som huvudtränare efter säsongen varit på jakt efter en ny tränare till nästa säsong för att leda laget vidare till framgång i även Champions League.

Nu meddelar klubben att Thomas Tuchel tar över som huvudtränare till nästa säsong. Tysken har skrivit på ett kontrakt, som sträcker sig över två år med den franska giganten.

- Det är med stor glädje, stolthet och en stor ambition som jag går in i den här stora världsklubben som är Paris Saint-Germain, säger Tuchel till klubbens hemsida.

- Jag ser fram emot att jobba med alla de här stora spelarna, som är bland de bästa i världen. Med min personal, så kommer vi att göra allt för att laget ska spränga nya gränser för att ta sig till den högsta internationella nivån. Det finns en extraordinär potential i Paris och det här är min mest spännande utmaning hittills, fortsätter han.

Tuchel inledde under 2007 sin tränarkarriär i Augsburgs andralag och har sedan dess basat över både Mainz och Borussia Dortmund, som han lämnade under 2017. Tuchel ledde under 2017 Dortmund till seger i den tyska cupen.