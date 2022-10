Petit sågar Mbappé: "Väx upp, Kylian"

Turerna kring Kylian Mbappé fortsätter.

Efter matchen mot Reims i helgen lade han upp en bild på sociala medier som antydde att han är missnöjd med positionen i PSG, han vill hellre spela i en fri roll än som renodlad anfallare. Storstjärnan har också öppet berättat att han trivs bättre med sin roll i landslaget än i PSG på grund av att han känner större frihet i "Les Bleus".

Förre storspelaren Emmanuel Petit, som spelade i klubbar som Arsenal och Barcelona under sin aktiva karriär, har tröttnat på Mbappés gnäll. 52-åringen tycker att PSG-forwarden borde ta sig i kragen.

- De senaste veckorna tycker jag att han rört sig från det centrala ämnet, vilket är spelet på planen. Han gör det mer och mer personligt. Självklart har jag hört rykten om löften som inte hållits, men det enda jag vill säga till är "Kylian, väx upp, det är livet", säger Petit till RMC Sport enligt GFFN.

Han fortsätter:

- I dag irriterar han alla. Han gör det personligt hela tiden. Han sätter sig själv över institutionen. Har allting som hänt de senaste månader stigit honom åt huvudet? Hans lön som gör honom till den bäst betalda spelaren i världen? I PSG har de givetvis lovat honom att bygga allting runt honom…. Kylian, du inledde din karriär på helt andra positioner i Monaco.

