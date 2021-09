Pochettino har talat ut med Mbappé och Neymar: "Kan bli en stor våg"

Kylian Mbappé och Neymar har haft svårt att hitta kemi med varandra under säsongsinledningen. Efter Paris Saint-Germains senaste 2-0-seger mot Montpellier spreds ett videoklipp på Mbappé där han, enligt spanska Marca, ska ha sagt "idioten passar inte mig" - och syftat på Neymar.

Enligt franska L'Equipe kan förklaringen till den dåliga stämningen bottna i Mbappés vilja att lämna PSG för Real Madrid. Tidningen uppger också att Neymar inte förstår varför den franske supertalangen vill lämna klubben och får inte grepp om "världsmästarens ambitioner".

Mauricio Pochettino, huvudtränare i PSG, meddelar nu att han har pratat med världsstjärnorna om situationen.

- Det är två fantastiska killar, säger Pochettino om Neymar och Mbappé enligt Daily Mirror.

- Sådana här saker kan hända. Det är alltid någonting mellan toppspelare. De är konkurrenter och vill vinna. Jag har pratat med båda två individuellt och de har också pratat med varandra. Det finns bilder från vår senaste träning där de har roligt tillsammans.

Maurizio Pochettino menar att siktet nu är inställt på tisdagens möte med Manchester City i Champions League.

- Målet är att vinna. Om det är en liten incident i laget kan det ibland bli en stor våg. Men det gäller för folk utanför klubben. I verkligenheten är det ett litet problem. Laget är harmoniskt, säger PSG-tränaren.

PSG fick bara med sig en poäng i Champions League-premiären borta mot Club Brugge, ett möte som slutade 1-1.

