President rasar efter stoppade matchen: "Obegripligt"

Söndagens stormöte i franska Ligue 1 mellan de båda Olympique-klubbarna Lyon och Marseille, där Lyon var hemmalag, blev platsen för ytterligare skandalscener i en turbulent fransk fotbollshöst.

Marseille-spelaren Dimitri Payet gick ut till hörnflaggan för att ta en hörna och i samband med det kastade någon från publiken en flaska i huvudet på Payet. Mittfältaren föll omkull på planen och fick behandling innan han gick ut i omklädningsrummet tillsammans med övriga Marseille-spelare.

Först var planen att återuppta matchen under söndagskvällen, vilket enligt RMC Sport gjorde Marseille-spelarna "chockade". Bortaspelarna vägrade därför att lämna omklädningsrummet och gå ut på planen igen. Senare under kvällen kom besked om att matchen skjuts upp.

Lyons president Jean-Michel Aulas ställer sig kritisk till beslutet. Aulas berättar för RMC Sport att han tycker det var "obegripligt" att matchen bröts helt och menar att situationen snabbt var under kontroll.

Aulas var också ilsken över att domaren först ska ha indikerat att matchen skulle återupptas för att sedan bryta den.

- Domaren ändrade sitt beslut, det är vad som hände!, säger Aulas, som också framförde en ursäkt till Payet.

Domare Ruddy Buquet hävdar att hans linje var konsekvent.

- Ur sportsligt perspektiv var min utgångspunkt hela tiden att inte återuppta matchen, säger han till RMC Sport.

Ligue 1 har tidigare under säsongen haft problem med publikskandaler. Bland annat avbröts matchen mellan Saint-Étienne och Angers nyligen efter att supportrar kastat in fyrverkeripjäser på planen. Även derbyt mellan RC Lens och Lille stoppades efter att en grupp Lens-fans stormat planen under halvtidsvilan och sprungit mot Lille-supportrarna på bortasektionen.

Den som misstänks ha kastat flaskan mot Payet greps kort efter incidenten.