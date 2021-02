PSG hänger med i toppen - Mbappé bakom storsegern

PSG föll något överraskande med 0-2 i toppmötet med Monaco förra helgen. Borta mot tabelljumbon Dijon blev det dock en komfortabel seger för huvudstadsklubben.

Moise Kean gav PSG den perfekta starten när han rullade in 1-0 redan i den sjätte minuten. Kylian Mbappé utökade därefter till 2-0 från straffpunkten innan han placerade in 3-0 i början av andra halvlek. Danilo Pereira fastställde slutresultatet till 4-0 när han nickade in en hörna i slutminuterna.

Segern tar PSG upp på andraplatsen - en poäng bakom Lille som har en match färre spelad.