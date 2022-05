PSG ryktas vilja sälja Neymar: "Ingen har sagt något till mig"

Det var sommaren 2017 som Neymar värvades från Barcelona för över 2,2 miljarder kronor. Brassen har förvisso gjort 100 mål samt 60 assist på 144 matcher i PSG-tröjan sedan dess, men han har även haft återkommande skadeproblem och missat många matcher.

Tidigare i dag, onsdag, rapporterade L'Equipe att Paris Saint-Germain är redo att sälja 30-åringen. Tidningen hävdar att klubben kommer göra ett aktivt försök att sälja Neymar i sommar för ett acceptabelt bud.

Problemet? Neymar vill inte lämna PSG. Något som L'Equipe också framhävde och som superstjärnan nu bekräftar själv.

- För tillfället har ingen sagt något till mig. Men från min sida är det ganska tydligt att jag vill stanna i PSG, säger Neymar till Oh My Goal enligt Get French Football News.

ANNONS

En anledning till att PSG kan tänka sig att sälja 30-åringen ska vara att hans relation med Kylian Mbappé, som nyligen skrev ett nytt superkontrakt, har försämrats senaste tiden.

Neymars nuvarande kontrakt med PSG sträcker sig till juni 2025.