PSG supercup-mästare - slog rekord efter att ha vunnit mot Johanssons Rennes

Förra säsongen vann PSG ligan medan Rennes gick hela vägen i den franska cupen. Under lördagen drabbade lagen samman i säsongens första tävlingsmatch, den i supercupen.

Rennes, där svenske Jakob Johansson satt på bänken i 90 minuter, inledde starkt och efter 13 minuter tog man ledningen. På ett inlägg från högerkanten blev anfallaren Adrien Hunou sopren och rakade in 1-0. Det var också ställningen i halvtid.

I matchens andra akt vände dock PSG. Efter ett fint anfall i den 57:e minuten kunde Kylian Mbappe enkelt sätta dit 1-1 från nära håll.

En dryg kvart senare tog PSG ledningen. Laget tilldömdes frispark precis utanför straffområdet och den skruvade Angel Di Maria läckert över muren och in i mål till 2-1, vilket också blev slutresultatet.

I och med den bärgade titeln slog PSG nytt rekord, enligt statistiktjänsten Gracenote. Inget lag har vunnit supercupen fler gånger, nio till antalet. Tvåa i den ligan är Lyon, som vunnit supercupen åtta gånger.

