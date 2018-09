PSG:s ägare skjuter till rejäl summa - klubben får över tre miljarder

Paris Saint-Germain har som bekant stark ekonomisk uppbackning från sina ägare i Qatar. Den franska huvudstadsklubben gjorde förra säsongen två av de dyraste värvningarna i historien då man plockade in Neymar från Barcelona för 2,2 miljarder, följt av Kylian Mbappé från Monaco för runt 1,5 miljarder kronor.

Nu får klubben ett tillskott i kassan från ägaren Qatar Sport Investments som i sin tur ägs av staten Qatar. Enligt uppgifter till tidningen WanSquare har QSI nu skjutit till hisnande 316 miljoner euro, alltså en bra bit över tre miljarder svenska kronor.

Tidningen skriver att även om PSG är ett varumärke känt över stora delar av världen så är just fotbollsdelen inte speciellt ekonomiskt lönsam. Enligt WanSquare gjorde klubben en nettoförlust på 6,8 miljoner euro, runt 70 miljoner kronor förra året.

Det europeiska förbundet Uefa har tidigare granskat PSG:s köp av just Neymar och Mbappé, med hänvisning till det ekonomiska regelverket Financial Fair Play. I juni i år friades klubben, men så sent som för två dagar sen meddelade man att man åter öppnat ärendet och nu är alltså klubbens finanser åter under lupp.