PSG:s sportchef: "Mbappé vill lämna - Real har brutit mot reglerna"

Kylian Mbappé har varit en ryktenas man i sommar. 22-åringen har uppgetts vilja lämna Paris Saint-Germain och det har främst varit Real Madrid som sagts varit intresserat.

Under tisdagen tog sagan en ny vändning när Real Madrid enligt uppgift la ett bud på fransmannen om 160 miljoner euro (drygt 1,6 miljarder kronor) - ett bud som PSG förkastade.

Nu bekräftar den franska klubbens sportchef, Leonardo, att Mbappé vill lämna klubben.

- Kylian Mbappé vill lämna, det är tydligt. Om han vill lämna kommer vi tillåta det, men på våra villkor, säger Leonardo till franska RMC.

Vidare anklagar sportchefen Real Madrid för att ha handlat olagligt, enligt Get French Football News, då han menar att La Liga-jätten kontaktat Mbappé utan PSG:s tillåtelse.

- Real Madrids beteende är inte korrekt, det de gjort är till och med olagligt. För de har kontaktat spelaren. Det är oacceptabelt.

Forwarden har fortsatt ett år kvar på sitt kontrakt med PSG.

- Real Madrids bud är långt ifrån vad vi vill ha för Kylian. Ja, det är runt 160 miljoner euro, men det är mindre än vad vi betalade för honom 2017. Vi har inga planer för fortsatta dialoger med Real Madrid. Deadline är den 31 augusti vid midnatt. Det är så transferfönstret ser ut: vi behåller honom och förlänger hans kontrakt. Men vi kommer inte att släppa honom för mindre än vad vi köpte honom för när vi fortfarande har pengar att betala till Monaco, säger Leonardo.

- Vi har aldrig öppnat för att sälja Mbappé. Aldrig. Folk säger att jag vill sälja honom och att Nasser (Al-Khelaifi, ägare PSG) vill behålla honom. Men jag och Nasser tycker precis samma sak. Men om en spelare själv vill lämna, då ska det ske på våra villkor.

Enligt PSG:s sportchef har klubben fått ett viktigt löfte från Mbappé själv.

- Kylian har alltid lovat oss att inte lämna gratis.

Leonardo berättar också att man försöker förlänga med stjärnan.

- Vi har gett honom två stora erbjudanden: ett som skulle göra honom till en av klubbens bäst betalda spelare för två månader sedan och ett som var högre än det nyligen. Vi vill visa att han är en viktig spelare, i mitten av vårt projekt, men inte större än det.

