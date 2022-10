Ramos ord till domaren: "Mammak****are"

När PSG kryssade mot Reims, 0-0, i helgen blev Sergio Ramos utvisad. Det var hans 28:e röda kort i karriären.

Spanjoren fick sin utvisning efter att han sökt upp domaren, gått mot hans ansikte och sagt ett par väl valda ord. Han fick först ryy gult kort, men fortsatte snacka och då hystade domaren upp ett rött kort.

Nu har franska Canal Plus forskat i vad veteranen sa. Av tv-bilder att döma säger han "puta madre", vilket ungefär betyder "mammak****are" på svenska.

Enligt domarrapport, som RMC Sport kommit över, fanns inte de förolämpande orden med utan Ramos fick det röda kortet för sitt aggressiva svar på varningen.

Enligt RMC riskerar Ramos mellan två och sju matchers avstängning. Att det hårdaste straffet kommer att utdelas är osannolikt.

PSG ställs senare under tisdagen mot Benfica i Champions League. Alla matcher från turneringen ser du på C More och Telia Play.