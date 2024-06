Ring inställd på klubbyte: "Tror att det kan finnas något väldigt bra runt hörnet"

Sebastian Ring har slutfört sin andra säsong med Amiens i Ligue 2 i Frankrike.



I början av säsongen var vänsterbacken ratad, men under senhösten spelade han sig in i laget och var ordinarie under stora delar av den resterande delen av säsongen.



Ring är i dag mer än nöjd med hur säsongen slutade för honom



- Jag kom upp i nivå under speciellt andra halvan av säsongen, och fick visa vilken spelare jag är, så jag är väldigt nöjd med andra delen. Jag fick förtroende, och då stärktes mitt självförtroende, så att jag kunde släppa loss mer. Min form har nog varit den starkaste jag har haft, så det tar jag med mig, och med det sagt vill jag tacka mina lagkamrater. Det är många riktigt skickliga spelare på planen, men även väldigt fina människor utanför planen. Jag och familjen har fått några väldigt fina vänner, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:



- Sedan tar jag med mig de här två åren med allt vad det innebär. Det är en utmaning med det mesta, och jag och familjen har hanterat det på ett bra sätt. Min känsla är samtidigt att både spelare och ledning har uppskattat mig, så det betyder mycket.- Det gäller att tro på sig själv, även i tuffa perioder, och fortsätta lägga ner ett hårt arbete utanför och på träningar. Det gav till slut betalt med att jag fick chansen igen, och tog den. Jag konkurrerade ut den jag konkurrerade med, och tränaren sa efteråt att han är väldigt nöjd med min säsong, att jag körde på och vann i konkurrensen, säger han.

Är det den bästa fotbollen du har spelat i din karriär?

- Ja, det skulle jag säga. Så här bra fysiskt har jag nog aldrig känt mig, så jag vill jobba vidare och behålla den här fysiska statusen. Det är väldigt viktigt.



Rings avtal går ut den sista juni, och som han antydde i sina tankar om säsongen, så är han i dagsläget inställd på att gå vidare i sin karriär.

- Det har inte tagits ett hundraprocentigt beslut än. Jag sitter på ett utgående avtal, som löper ut den sista juni, och jag och min familj är öppen för förslag. Jag utesluter inget, men jag har börjat kolla på annat, då samtalen med Amiens inte har gått framåt så mycket. Vi är inställda på att det kommer ske något nytt i sommar. Vi ser fram emot ett nytt roligt äventyr. Vi har haft två år i Frankrike, som vi är väldigt nöjda med, och nu får vi se oss omkring igen. Jag tror att det kan finnas något väldigt bra runt hörnet som väntar på en. Det ska bli spännande.



Vad har du för förhoppningar?

- Jag vill vidare till en bra nivå. Jag vill inte gå ner mig något. Jag vill stanna på den här nivån eller ta ett kliv till. Jag är 29 år och är i min bästa form, så jag vill stanna på den här nivån eller ta nästa steg. Det är jag kapabel till att göra. Sedan har vi inte stängt några dörrar alls. Vi får se vilka alternativ som dyker upp. Jag kan heller inte bara tänka på mig själv, då jag har fru och två barn, men de är också väldigt öppna, så vi får se vad som händer.



Däremot lär det inte bli en flytt tillbaka till allsvenskan i sommar.- Jag skulle nog helst stanna utomlands ett tag till, men sedan ska man inte stänga några dörrar. Det känns som att allsvenskan alltid kommer finnas där, och blir bättre och bättre med fotbollen och publikmässigt. Jag följer allsvenskan väldigt mycket, så jag ska inte stänga några dörrar, men om jag får välja stannar jag helst utomlands.Ring har gjort 50 matcher med Amiens, och har även en bakgrund med spel i polska Wisla Krakow, engelska Grimsby Town, samt Kalmar FF och Örebro SK.