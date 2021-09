Ronaldos hyllning till Mbappé: ”Har egenskaper som liknar mina”

PSG har på pappret ett av Europas starkaste lag. Med anfallstrion Neymar, Lionel Messi och Kylian Mbappé antas de kunna skövla allt motstånd – och äntligen vinna Champions League.

Men fotbollslegendaren Ronaldo menar att det krävs mer än namn som låter bra.

- Det är fortfarande för tidigt att säga vem som kommer vinna turneringen, den riktiga uppfattningen börjar formas i kvartsfinalerna. PSG är i framkant, men att prata är en sak, spela är en annan. Det är många faktorer som påverkar vad som händer på plan, säger han, enligt Football Italia.

I diskussionen kring dagens fotboll får brassen frågan om han anser att någon spelare, som är aktiv idag, liknar honom. Svaret är just en av frontfigurerna för Paris Saint-Germain. Han anser att Mbappés egenskaper liknar dem han hade som spelare.

- Han har galna kvalitéer, en anmärkningsvärd teknik och vet hur han ska använda sin höga fart, säger han och fortsätter:

- Trots att han är väldigt ung så har han redan kommit långt. Jag gillar Mbappé, jag hejar på honom.

Under åren som aktiv representerade Ronaldo, bland annat, Real Madrid. Under sommaren har Mbappé varit tydlig med att det är klubben han vill spela i och har därför sagt nej till alla erbjudanden om förlängning från PSG. Storklubben ville dock inte släppa honom under det gångna fönstret.